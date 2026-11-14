Altın ve döviz hırsızlığı yapan 2 kadın Adana'da mahkemede tutuklandı - Son Dakika
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Altın ve döviz hırsızlığı yapan 2 kadın Adana'da mahkemede tutuklandı

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Altın ve döviz hırsızlığı yapan 2 kadın Adana\'da mahkemede tutuklandı
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Adana'da 9 Kasım'da bir evden yaklaşık 1 milyon liralık altın ve döviz çalan 3 şüpheliden 2 kadın, 450 saatlik kamera incelemesiyle Osmaniye'de yakalandı. Yeter U. ve Gökçe D. mahkemede tutuklanırken, çalıntı altınlar ev sahibine teslim edildi.

ADANA'da yüzlerini eşarpla gizleyip girdikleri evden yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve döviz çalan 3 şüpheliden Yeter U. ve Gökçe D., polisin 450 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu Osmaniye'de yakalandı. Evlerinde çalıntı altınlar bulunan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olay, 9 Kasım'da merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 792 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Yüzlerini eşarp ile gizleyen 3 kadın, kapısını zorlayıp açtıkları inşaat işçisi Ahmet Kaya'nın (28) evine girdi. Şüpheliler, o sırada kimsenin bulunmadığı evde, yatak odasındaki çekmecede bulunan altın ve dövizleri alarak kaçtı. Kadınların eve giriş ve çıkış anları, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından ev sahibi polise giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, özel bir çalışma grubu oluşturdu. Olay yeri ve güzergahındaki 5 kilometrelik alanda bulunan yaklaşık 85 farklı iş yerine ait 450 saatlik güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüpheli kadınların kimliklerini kısa sürede belirledi.

Polis yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, hırsızlık olayına karışan Yeter U. ve Gökçe D.'nin Osmaniye'de yaşadığını belirledi. Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Osmaniye'de düzenlediği operasyonla iki şüpheli kadını gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise çalıntı altınlar ele geçirildi. Yeter U. ve Gökçe D., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen altınlar da sahibi Kaya'ya teslim edildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için polisin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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