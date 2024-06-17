Altın ve Para Dolu Kese Sahibine Ulaştırıldı - Son Dakika
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Altın ve Para Dolu Kese Sahibine Ulaştırıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, içinde altın ve para bulunan keseyi sahibine teslim etti. Zekiye Polat adlı kadın, markette alışveriş yaparken kesesini düşürdü. Elektrik ustası Ramazan Sert, keseyi bulup market sahibine bildirdi. Ancak kesenin sahibine ulaşılamayınca Sert, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Keseyi düşüren Polat, Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu ve kesesi kendisine teslim edildi. Polat, kaybettiği para ve altınlarına tekrar kavuşmanın sevincini yaşarken, Sert ise insanlık vazifesini yerine getirdiğini belirtti. Jandarma Komutanı Emre Dal da Sert'e örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

17.06.2024 13:29
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir kişi bulduğu içi altın ve para dolu keseyi sahibine ulaştırdı.

Karaelbistan Mahallesi'nde 71 yaşındaki Zekiye Polat, alışveriş yapmak için gittiği markette içinde yaklaşık 2 bin lira, 7 tam, 3 yarım ve 4 çeyrek altın olan kesesini düşürdü.

Bu sırada markette alışveriş yapan elektrik ustası Ramazan Sert, reyonlar arasında dolaşırken yerde kese olduğunu fark ederek, durumu market sahibine bildirdi.

Tüm aramalarına dağmen kesenin sahibine ulaşamayan Sert, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bir süre sonra kesesini düşürdüğünü fark eden Polat, İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına gelen Sert, keseyi sahibine teslim etti.

Polat, biriktirdiği para ve altınlarına tekrar kavuşmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

Sert de üzerine düşen insanlık vazifesini yerine getirdiğini belirtti.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal da altın dolu kesenin sahibine teslim edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirek, bulup tekrar sahibine ulaştıran Sert'e örnek ve duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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