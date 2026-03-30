Altında 18 yıldır böylesi görülmedi

30.03.2026 12:20
Orta Doğu’daki askeri gerilimin enerji fiyatlarını tetiklemesiyle artan enflasyonist endişeler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri zayıflatarak altın fiyatlarını ekim 2008'den bu yana en sert aylık düşüşüne sürükledi.

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Gram altın sabah saatlerinde değer kazanarak 6 bin 491 lira seviyesine ulaştı. Saat 09.45 itibarıyla gram altın önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artış gösterdi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 807 liradan, Cumhuriyet altını ise 45 bin 70 liradan işlem gördü.

18 YIL SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ 

Mart ayının tamamlanmasına kısa süre kala ons altındaki aylık düşüş yüzde 14,60 seviyesine ulaştı. Bu gerileme, küresel finans krizinin yaşandığı 2008 yılından bu yana görülen en yüksek aylık kayıplardan biri olarak kayıtlara geçti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Çeyrek altın alış 10.937 TL, satış 12.022 TL
  • Gram altın alış 6.405,09 TL, satış 6.406,26 TL
  • Yarım altın alış 21.542 TL, satış 23.044 TL
  • Tam altın alış 43.084 TL, satış 44.752 TL
  • 22 ayar bilezik alış 6.029,81 TL, satış 6.322,55 TL

İSLAM MEMİŞ OLAN BİTENİ YORUMLADI 

Öte yandan altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları başta olmak üzere piyasalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Kişisel Youtube kanalı üzerinden açıklamalar yapan uzman isim, piyasalardaki bu "sürpriz" tabloyu değerlendirirken yatırımcılar için yeni bir yol haritası çizdi.

"2026 YILI PARA KAZANMA YIKIL DEĞİL"

Piyasalardaki sert hareketleri "manipülasyon" olarak nitelendiren İslam Memiş, gram altın yatırımcısına çok net mesajlar verdi. Memiş, "2026 yılı manipülasyon yılı; finansal piyasalarda 2026 yılı para kazanma yılı değil, parayı koruma yılı" diyerek yatırımcıları risklere karşı uyardı. Altın fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olmadığını savunan analist, "Gram altın tarafında 10.000 lira seviyesi hedef konumunda, burada bir revize yapmadık" ifadesini kullanarak orta ve uzun vadeli beklentisini koruduğunu belirtti.

Memiş, ons altın tarafında ise "Benim trendim yine 5.880 - 6.000 dolar seviyesi. Yeni yükseliş yönlü beklentim devam ettiği için her düşüşün orta ve uzun vadeli yatırımcılara bir fırsat verdiğini söylemeye devam edeceğim" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yelloz Kız Yelloz Kız:
    medyum memişi bugünde okuduk çok şükür 3 1 Yanıtla
  • Kamil ÖZCAN Kamil ÖZCAN:
    FED'i hala Amerikan Merkez Bankası diye yazıp söyleyip milleti kandırıyorlar FED özel bir bankadır bunu halktan saklamayın bizim merkez bankamızın hisselerinin bir kısmıda FED in elindedir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
