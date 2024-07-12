Altındağ Belediyesi, 15 Temmuz temalı karma sergi düzenledi

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Altındağ Belediyesince kadınların el emeği eserlerinin yer aldığı "15 Temmuz" temalı karma sergi, Güneş Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin de katıldığı açılış töreniyle sanatseverlerle buluşan sergide, 15 Temmuz temalı tezhip, yağlı boya, karakalem, tel kırma, halı dokuma, filografi, ipek koza gibi farklı branşlardan 80'e yakın eser yer alıyor.

6 gün boyunca ziyaret edilebilecek serginin açılışında konuşan Tiryaki, el emeği ürünlerini sergileyen Altındağlı kadınları duyarlılıkları dolayısıyla tebrik etti.

Bayrak ve bağımsızlık uğruna canını feda eden aziz şehitlere minnet duyduğunu vurgulayan Tiryaki, "15 Temmuz günü, milletçe çok zor bir gece yaşadık, o kara gecenin hafızalarda taze kalması için de anlamlı bir sergi düzenledik. 15 Temmuz'u asla unutmayacağız ve unutulmasına fırsat vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.