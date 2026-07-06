Ankara'nın Altındağ ilçesinde çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ata Sanayi Sitesi'ndeki çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesinin ardından kısa sürede söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Altındağ'da Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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