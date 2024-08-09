Altındağ'da Katledilen Köpeklerin Bulunduğu Alan Güvenlik Önlemleriyle Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Altındağ'da Katledilen Köpeklerin Bulunduğu Alan Güvenlik Önlemleriyle Kapatıldı

Geniş Video İzle

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Altındağ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'nün de olduğu bölgede, dün gece katledilmiş onlarca köpeğin bulunduğu alanda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yaşam hakkı savunucuları ve avukatlar bölgede bekleyişlerini sürdürdü.

09.08.2024 13:27  Güncelleme: 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Altındağ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'nün de olduğu bölgede, dün gece katledilmiş onlarca köpeğin bulunduğu alanda yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Katledilmiş köpekler görüntüleri üzerine dün gece bölgeye giden yaşam hakkı savunucuları ve avukatlar sabat saatlerine kadar bekledi. Günün erken saatlerinde bölgeye sevk edilen kolluk kuvvetleri, burada nöbet tutan grubu alandan uzaklaştırdı. Jandarma ekipleri, Altındağ Belediyesi Veteriner Müdürüğü önünde güvenlik önlemleri alındı. Köpek cesetlerinin bulunduğu alana ise giriş-çıkışlar yasaklandı. Akordiyon bariyerlerle kapatılan alana gazeteciler de alınmadı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün gece çevresi çitlerle kapalı bir alanda katledilmiş halde onlarca köpek bulunmuş, yaşam hakkı savunucuları bazı köpeklerin gömülü olduğunu tespit etmiş, çok sayıda köpek cesedinin poşetler içerinde çukurlara atıldığı görüntülere ulaşılmıştı.

Kaynak: ANKA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Ankara, Hayvan Hakları, Güvenlik, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altındağ'da Katledilen Köpeklerin Bulunduğu Alan Güvenlik Önlemleriyle Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 23:22:02. #1.11#
SON DAKİKA: Altındağ'da Katledilen Köpeklerin Bulunduğu Alan Güvenlik Önlemleriyle Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement