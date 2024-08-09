Altındağ'da Katledilen Köpeklerin Bulunduğu Alan Güvenlik Önlemleriyle Kapatıldı

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(ANKARA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Altındağ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'nün de olduğu bölgede, dün gece katledilmiş onlarca köpeğin bulunduğu alanda yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Katledilmiş köpekler görüntüleri üzerine dün gece bölgeye giden yaşam hakkı savunucuları ve avukatlar sabat saatlerine kadar bekledi. Günün erken saatlerinde bölgeye sevk edilen kolluk kuvvetleri, burada nöbet tutan grubu alandan uzaklaştırdı. Jandarma ekipleri, Altındağ Belediyesi Veteriner Müdürüğü önünde güvenlik önlemleri alındı. Köpek cesetlerinin bulunduğu alana ise giriş-çıkışlar yasaklandı. Akordiyon bariyerlerle kapatılan alana gazeteciler de alınmadı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün gece çevresi çitlerle kapalı bir alanda katledilmiş halde onlarca köpek bulunmuş, yaşam hakkı savunucuları bazı köpeklerin gömülü olduğunu tespit etmiş, çok sayıda köpek cesedinin poşetler içerinde çukurlara atıldığı görüntülere ulaşılmıştı.