Altındağ'da Kazalar Tekrarlanıyor

26.02.2026 13:33
Altındağ'da 'kuralsız kavşak' olarak adlandırılan noktada son 2 yılda çok sayıda kaza oldu.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 2 caddenin kesişim noktasındaki kavşakta son 2 yılda onlarca trafik kazası meydana geldi. Bu dönemde yaşanan kazalardan 20'si güvenlik kameralarına yansıdı. Kazalarda can kaybı yaşanmazken, bölgedeki esnaf, 'kuralsız kavşak' olarak adlandırılan noktada önlem alınmasını istedi.

Altındağ ilçesi Önder Mahallesi Siteler Sanayi Sitesi'nde Karpuzlu-1 Caddesi ile Sırma Caddesi'nin kesişim noktasında son 2 yılda çok sayıda kaza meydana geldi. Bu dönemde yaşanan kazalardan 20'si çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Can kaybının olmadığı kazalar da çevredekileri tedirgin eder hale geldi. Bölgedeki esnaf, 'kuralsız kavşak' olarak adlandırılan noktada kazaların önüne geçilmesi için önlem alınmasını istedi.

'KASİS VE IŞIK OLABİLİR'

İş yerinin güvenlik kamerasına birçok kaza yansıyan Şükrü Başekin, "Bu kazalardan dolayı bayağı muzdarip olduğumuz için üzüntü içindeyiz. Çünkü neredeyse her gün kaza oluyor ve birisinin ölmesi mi bekleniyor? Sürekli ihbarda bulunuyoruz, belediyeyi arıyoruz, dilekçe veriyoruz. Ama geri dönüş maalesef olumsuz oluyor. Eğer ulaşabiliyorsa buradaki kazaların sayısına bir baksınlar. Biz burada sürekli şahit oluyoruz. İş yerimizin kamerasından sürekli kayıt veriyoruz. Buraya bir kasis ve ışık olabilir. Okul var ileride. Çocuklar buradan geçiyor sürekli. Onların canına da bir şey gelmesini istemeyiz. Gelsinler, baksınlar nasıl bir çözüm buluyorlarsa bulsunlar. Burada sürekli kaza oluyor ama kaza olmasa bile kaza olacakmış gibi frene basıyorlar. Birbirine yol vermemeye çalışıyorlar. Yani kim yol alabilirse o geçiyor. Arada motosikletliler düşüyor, araçlar yol vermediği için. Kural yok. Kuralsız kavşak diyelim" dedi.

'BİRİLERİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR'

Aynı bölgede iş yeri sahibi Çağlar Dinç ise sürekli meydana gelen kazalardan çok rahatsız olduklarını belirterek, "Dükkana araçlar çarpıyor, kaza yapıyorlar. Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Dükkanı tadilat yaptırmaktan bir hal oldum. Gece çarpıyorlar, dükkan duvarları yıkılıyor. Sabah geliyoruz, tekrar tadilat yaptırıyoruz. Burada bir panomuz var, birkaç kere uçarak ona çarptı araçlar. Kontrolsüz bir kavşak olduğu için çok ciddi kaza oluyor. Yaralanmalar da gördük burada. Burası sanayi bölgesi. Buraya kasis ya da lamba bir şey yapılması icap ediyor ama biz birçok yere başvurduk. Hiç tepki alamıyoruz. Kasis veya bir lamba yapılması için birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Yani nereye duyuralım sesimizi bilmiyoruz. Günaşırı kaza oluyor, günde 2 kaza olduğu da oluyor. Geceleri mutlaka kaza oluyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

