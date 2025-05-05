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Altının Kökeni Üzerine Yeni Bulgu

Altının Kökeni Üzerine Yeni Bulgu

Bilim insanları, dev magnetar patlamalarının altın ve ağır elementlerin oluşumuna dair ipuçları buldu.

05.05.2025 15:09
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BİLİM insanları, evrendeki altının nasıl oluştuğuna dair yeni bir ipucu buldu.

Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, 2004 yılında gözlemlenen dev bir magnetar patlamasının kayıtlarını inceledi. O dönem tam olarak çözülemeyen gama ışını sinyali, bilim insanlarının geliştirdiği teorik modelle neredeyse örtüştü. Bu sinyalin, ağır elementlerin oluşumunu gösteren bir iz olduğu düşünülüyor.

Magnetarlar, süpernova sonrası oluşan nötron yıldızlarının çok güçlü manyetik alanlara sahip özel türleridir. Bir çay kaşığı kadar magnetar maddesi, Dünya'da yaklaşık 1 milyar ton ağırlığındadır. Zaman zaman yüzeylerinde 'yıldız sarsıntıları' meydana gelir ve bu olaylar sırasında büyük miktarda enerji açığa çıkar. Araştırmacılar, bu dev patlamaların yıldızın kabuğundan madde fırlattığını ve bu maddenin gerekli koşullarda altın gibi elementlere dönüşebileceğini düşünüyor.

NASA'nın 2027'de fırlatmayı planladığı COSI (Compton Spektrometresi ve Görüntüleyici) teleskobu, bu tür dev magnetar patlamalarını inceleyecek. Böylece altın ve diğer ağır elementlerin kökeni hakkında daha kesin bilgiler elde edilebilecek.

Araştırmayı değerlendiren uzmanlar, elde edilen verilerin umut verici olsa da henüz kesin bir kanıt sunmadığını belirtti. Magnetarların karmaşık yapısı nedeniyle her patlamanın altın üretmeyebileceği aktarıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Dünya, Uzay, NASA, Son Dakika

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