Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi\'nden 50 aileye ramazan kolisi

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Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Sandıklı, Şuhut ve Dinar'da 50 aileye ramazan kolisi dağıttı.

Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin destekleriyle aldıkları gıda kolilerinin dağıtımını yaptıklarını belirtti.

Ramazan ayında paylaşmanın önemine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dernek olarak her yıl ramazan ayında dernek üyelerimize yönelik ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Kardeşlik soframızda iftar programlarımızı yapıyoruz. İlk iftarımızı da gerçekleştirdik. Üyelerimizle aynı sofrada bir araya gelmek bizleri mutlu ediyor. Birlik ve beraberlik duygularımız artırıyor."

Erdoğan, ramazanda üyelerinin bulunduğu ilçelerde gıda kolisi dağıtımı ile toplu iftar programlarının devam edeceğini ifade etti.