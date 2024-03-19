Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nden 50 aileye ramazan kolisi - Son Dakika
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Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nden 50 aileye ramazan kolisi

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi\'nden 50 aileye ramazan kolisi

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Sandıklı, Şuhut ve Dinar'da 50 aileye ramazan kolisi dağıttı. Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, hayırseverlerin destekleriyle aldıkları gıda kolilerinin dağıtımını yaptıklarını belirtti. Ramazan ayında paylaşmanın önemine dikkat çeken Erdoğan, üyelerine yönelik ziyaretlerin ve toplu iftar programlarının devam edeceğini söyledi.

19.03.2024 12:03  Güncelleme: 12:06
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Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Sandıklı, Şuhut ve Dinar'da 50 aileye ramazan kolisi dağıttı.

Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin destekleriyle aldıkları gıda kolilerinin dağıtımını yaptıklarını belirtti.

Ramazan ayında paylaşmanın önemine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dernek olarak her yıl ramazan ayında dernek üyelerimize yönelik ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Kardeşlik soframızda iftar programlarımızı yapıyoruz. İlk iftarımızı da gerçekleştirdik. Üyelerimizle aynı sofrada bir araya gelmek bizleri mutlu ediyor. Birlik ve beraberlik duygularımız artırıyor."

Erdoğan, ramazanda üyelerinin bulunduğu ilçelerde gıda kolisi dağıtımı ile toplu iftar programlarının devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Şuhut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nden 50 aileye ramazan kolisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nden 50 aileye ramazan kolisi - Son Dakika
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