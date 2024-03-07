Altınokta Körler Derneği, Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edecek - Son Dakika
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Altınokta Körler Derneği, Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edecek

Altınokta Körler Derneği, Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edecek

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı. Dernek, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi engellilere gıda kolisi ve nakdi destek yardımı yapacak. Gıda kolisi bağışlarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen fitre miktarı ve zekatlar, Altınokta Körler Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Yardımlar, Ramazan ayı boyunca dağıtılmaya devam edilecek ve bağışçılar, ayni ve nakdi yardımlarını şube veya banka aracılığıyla iletebilecek.

07.03.2024 15:03
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Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve nakdi yardımda bulunacaklarını belirtti.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, derneklerinin hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi engellilere Ramazan ayında da gıda kolisi ve nakdi destek yardımında bulunacağını ifade etti.

Derneklerinin gıda kolisi ile zekat bağışı kabul ettiğini aktaran Erdoğan, "Bu gıda kolisi bağışlarıyla Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği 130 lira olan fitre miktarı, fidye ve zekatları Altınokta Körler Derneği aracılığıyla kentteki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Toplanan yardımlarımızı Ramazan ayı boyunca dağıtmaya devam edeceğiz. Bağışçılarımız ayni ve nakdi yardımlarını şubemiz ve banka aracılığıyla ulaştırabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altınokta Körler Derneği, Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edecek - Son Dakika

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