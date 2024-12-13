Altınordu, 2025 Avrupa Spor Şehri Unvanını Kazandı - Son Dakika
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Altınordu, 2025 Avrupa Spor Şehri Unvanını Kazandı

Altınordu, 2025 yılında Avrupa'da birçok şehirle birlikte 'Avrupa Spor Şehri' unvanını kazanarak Türkiye'yi temsil edecek. Belediye Başkanı Ulaş Tepe, bu başarıyı uluslararası alanda taçlandırdıklarını belirtti.

13.12.2024 13:54
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(İZMİR) - Altınordu, 2025 yılında birçok Avrupa kentini geride bırakarak Türkiye'yi temsil edecek "Avrupa Spor Şehri" ünvanını kazandı. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "Altınordu'muzun spor altyapısını geliştirme, spor kültürünü yaygınlaştırma ve her yaş grubuna yönelik projelerle sporu topluma kazandırma konusundaki başarılarımızı uluslararası arenada taçlandırmış olduk" dedi.

Altınordu Belediyesi'nin Avrupa Spor Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) ile yürüttüğü çalışma meyvesini verdi. Altınordu, 2025 yılında "Avrupa Spor Şehri" ünvanını kazandı. Altınordu, 2025 yılı boyunca Avrupa çapındaki spor etkinliklerinde aktif rol oynayacak. Şehir, spor altyapısının yanı sıra uluslararası arenada güçlü bir marka haline gelmeyi hedefliyor.

Altınordu'nun söz konusu ünvana ulaşması detaylı bir süreç sonunda gerçekleşti. Belediye, şehrin spor altyapısını, mevcut projelerini ve geleceğe yönelik vizyonunu içeren kapsamlı bir başvuru dosyası hazırladı. ACES Europe heyeti, Altınordu'da spor tesislerini ve projeleri yerinde inceleyerek kentteki spor dostu yaklaşımı değerlendirdi. Özellikle her yaştan bireyi spora teşvik eden parklar, su sporları ve yamaç paraşütü gibi özgün disiplinlerdeki etkinlikler büyük beğeni topladı. Heyet, Altınordu'yu diğer Avrupa şehirlerine örnek göstererek "Avrupa Spor Şehri" ünvanını hak ettiğini açıkladı.

Altınordu, 2025 yılı boyunca İtalya, Fransa, İspanya, Çekya, Portekiz, Slovakya ve Gürcistan gibi ülkelerden 20'nin üzerinde spor şehriyle aynı platformda yer alacak. Bu iş birliği sayesinde, Altınordu spor projelerinde uluslararası ortaklıklar geliştirecek ve kültürel alışverişi artıracak. Strasbourg (Fransa), Toledo (İspanya), Tiflis (Gürcistan) ve Novara (İtalya) gibi tanınmış şehirlerle birlikte, spor dünyasında aktif bir rol üstlenecek.

Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda yapılan törende konuşan Başkan Ulaş Tepe, söz konusu başarıyı şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu prestijli ödülü ülkemize ve şehrimize kazandırmaktan mutluyuz, gururluyuz. Altınordu'muzun spor altyapısını geliştirme, spor kültürünü yaygınlaştırma ve her yaş grubuna yönelik projelerle sporu topluma kazandırma konusundaki başarılarımızı uluslararası arenada taçlandırmış olduk. Kazandığımız uluslararası bu ünvanla kentimizi dünyayla bütünleştirme yolunda önemli bir adım attık. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Altınordu'muzun 2025 Avrupa Spor Şehri seçilmesi, spor alanında yaptığımız yatırımların ve ortaya koyduğumuz vizyonun bir göstergesidir. Spor, toplumları bir araya getiren en güçlü bağlardan biri. Bu ünvan, kentimizin spor ve kültür alanında uluslararası tanınırlığını artıracak önemli bir adım. Altınordu'yu bir spor merkezi haline getirmek ve daha fazla uluslararası projeye ev sahipliği yapmak için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bu başarı hepimizin. Tüm hemşehrilerimizi bu gurura ortak olmaya ve sporun birleştirici gücüne katılmaya davet ediyorum."

ACES EUROPE hakkında

ACES Europe, Avrupa genelinde sporun teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışan bağımsız bir organizasyondur. Merkezi Brüksel'de bulunan ACES Europe, 2001 yılında kurulmuş ve o tarihten bu yana sporun bireyler ve toplum üzerindeki pozitif etkilerini vurgulamayı hedeflemiştir. ACES Europe'un temel misyonu, sporun fiziksel sağlık, sosyal katılım, kültürel entegrasyon ve yaşam kalitesini artırmadaki önemine dikkat çekmek ve bu kapsamda Avrupa'daki şehir, kasaba ve toplulukların spor alanındaki başarılarını ödüllendirmektir. Her yıl düzenlediği titiz bir değerlendirme süreciyle, Avrupa çapında spor altyapısı, projeleri ve toplumsal etkileri dikkate alarak "Avrupa Spor Şehri", "Avrupa Spor Başkenti" ve "Avrupa Spor Kasabası" gibi ünvanlar vermektedir. Bu ünvanlar, spor alanında sürdürülebilir projeler geliştiren ve sporu toplumun her kesimine ulaştıran yerel yönetimlerin tanınmasını sağlamaktadır. ACES Europe, ünvan verdiği şehirleri bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmekte ve spor projelerinde iş birliği yapılmasını desteklemektedir. Organizasyon, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu tarafından da desteklenmektedir. ACES Europe, sporun birleştirici gücüne inanarak, hem yerel hem de uluslararası düzeyde spor kültürünün yaygınlaşması için çalışmaya devam etmektedir.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Ulaş Tepe, Altınordu, Politika, Türkiye, Kültür, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altınordu, 2025 Avrupa Spor Şehri Unvanını Kazandı - Son Dakika

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