Altınordu Belediye Başkanı çocukların park taleplerini yerine getirecek - Son Dakika
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Altınordu Belediye Başkanı çocukların park taleplerini yerine getirecek

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, mahallelerine park yapılmasını isteyen çocukların taleplerini yerine getireceğini açıkladı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Başkan Tepe, çocukların taleplerini önemsediğini belirtti ve çalışmalara başladıklarını duyurdu.

08.08.2024 16:38
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Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, mahallelerine park yapılmasını isteyen ve o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada yayılan çocukların park taleplerinin yerine getirileceğini bildirdi.

İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi 963 Nolu Sokak'ta 8 çocuk bir araya gelerek "park isteriz" diyerek binaların önünde yürüdü.

O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Tepe, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımızdan öğreneceğimiz çok şey var. Haklı bir talebi nasılda güzel bir eylemle dile getiriyorlar. Yöntem, üslup ve eylem harika. İlgili müdürlerimizle görüştüm. Talebin iletildiği sokağa en yakın konumda bulunan uygun bir alana park yapacağız. Sevgili kardeşlerimizin isteği bizim önceliğimizdir. Çalışmalara başladık."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Altınordu Belediye Başkanı çocukların park taleplerini yerine getirecek - Son Dakika

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