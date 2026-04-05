Altınordu Belediye Başkanı Tepe: "Deniziyle, Yaylasıyla, Üretimiyle, Fındığıyla, Otlarıyla, Balığıyla Hikayesi Olan Bir Mutfağa Sahibiz"

(ORDU) - Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Köklerden Geleceğe Ordu Gastronomi Buluşması'nda Ordu'nun gastronomi alanında güçlü bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, "Gastronomi doğru yönetildiğinde bir şehrin kaderini değiştirebilir. Ordu bu anlamda çok güçlü bir potansiyele sahip. Deniziyle, yaylasıyla, üretimiyle, fındığıyla, otlarıyla, balığıyla hikayesi olan bir mutfağa sahibiz" dedi.

Altınordu Belediyesi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle "Köklerden Geleceğe Ordu Gastronomi Buluşması" düzenlendi.

Taşbaşı Sanat Alanı'nda gerçekleştirilen panele Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Başkan Tepe, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işletme sahipleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kentin zengin mutfak kültürünün ele alındığı buluşmada, yerel ürünlerin korunması, gastronomi turizminin geliştirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve kentin marka değerinin artırılması konuları masaya yatırıldı. Panelde, Ordu'nun köklü mutfak geleneğinin yalnızca kültürel bir miras olmadığı, aynı zamanda ekonomik kalkınma ve turizm açısından önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Tepe, şunları söyledi:

"Her 4 turistten 1'i seyahatini yemek için planlıyor"

"Dünyada gastronomi artık mutfakta olan bitenle sınırlı değildir. Gastronomi, şehir ekonomilerinin önemli bir parçası, turizmin en güçlü araçlarından biri ve kentlerin marka değerini belirleyen temel unsurlardan biri haline gelmiştir. Bugün dünya turizminde gastronominin payı yüzde 25'lere ulaşmış durumda. Her 4 turistten 1'i seyahatini yemek için planlıyor. Bu çok büyük bir fırsat. İspanya'da San Sebastián, İtalya'da Bologna, Fransa'da Lyon gibi şehirler gastronomiyi sadece bir kültür olarak değil, bir kalkınma modeli olarak ele alıyor. Bugün bu şehirlerin her biri milyonlarca turist çekiyor, yerel üreticisini güçlendiriyor ve mutfağını küresel bir markaya dönüştürüyor."

UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağında Gastronomi kategorisinde Gaziantep, Hatay, Afyonkarahisar, Kayseri, Adana, Balıkesir, Diyarbakır ve Konya gibi illerin yer aldığına dikkati çeken Tepe sözlerine, şöyle devam etti:

"Ordu'nun hikayesi sofrada başlıyor"

"Gastronomi doğru yönetildiğinde bir şehrin kaderini değiştirebilir. Ordu bu anlamda çok güçlü bir potansiyele sahip. Deniziyle, yaylasıyla, üretimiyle, fındığıyla, otlarıyla, balığıyla hikayesi olan bir mutfağa sahibiz. İşte tam da bu noktada biz yerel yönetimler olarak farklı bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Ordu'nun kalbi Altınordu Belediyesi olarak turizm ve gastronomi konusunu bir şehir politikası olarak ele alıyoruz. Bu alana sadece konuşarak değil, uygulayarak da yaklaşıyoruz. Bu anlayışın somut örneklerinden biri de geçtiğimiz yıl işlevlendirdiğimiz ve şehir hafızasına hizmete sunduğumuz, şehrimizin adeta bir misafir odası Sarı Konak Ordu Gastronomi Merkezi'dir. Sarı Konak Ordu Gastronomi Merkezimiz yerel üreticiyi doğrudan mutfağın içine alıyor. Geleneksel tarifleri korurken, onları bugünün diliyle yeniden yorumluyor. Altınordu'ya gelen misafirleriniz için yeni bir deneyim alanı sunuyor. Yani Sarı Konak, 200 yıllık tarihi bir konakta geçmiş ile geleceği aynı sofrada buluşturuyor. Ordu'nun hikayesi sofrada başlıyor ve biz daha önce başardığımız tüm hikayelerdeki gibi bu hikayeyi de birlikte büyüteceğiz."

"Mutfağımızı geçmişten bugüne taşımak bizlerin en önemli görevidir"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır ise Ordu'da yapılan kazı çalışmalarında antik dönemde zeytinyağı, bal, üzüm suyu, sirke, fermente soslar, balık ve çeşitli aromatik bitkilerin kullanıldığı görüldüğünü belirterek, "Yapılan kazı çalışmaları sonucu antik çağlarda sofistike bir mutfağımızın olduğu ortaya çıkmakta. Mutfağımızı geçmişten bugüne taşımak bizlerin en önemli görevidir. Bu anlamda gastronomi; turizmdir, ekonomidir, üretimdir, istihdamdır. Aynı zamanda gastronomi bir şehrin marka değeridir. Bizler de şehrimizin marka değerini yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Burada gastronomi çok önemli bir pay alıyor ve hızla yükselen bir trend"

OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel de "Ordu bölgemizde kirlenmeden, bozulmadan, yaşanabilirlik vasfını da yitirmeden büyümek istiyoruz. Turizmden de pay almak istiyoruz. Artan kültür seviyesi, farklılaşan yaşam zevki ve hayata bakış açısı yeni yeni turizm akımları başlatıyor. Burada gastronomi çok önemli bir pay alıyor ve hızla yükselen bir trend. Artık sadece bölgeyi sadece görsel olarak değil, kültürüyle de yaşamak istiyor insanlar. Bu kültürün içerisinde kıyafetinden müziğine kadar birçok unsur var. Gastronomi de bu işin en önemli parçası. Ordu belki şu an için sahip olduklarıyla gastronomi şehri olmayabilir ama gastronomide de iyi bir şehir olabilir" ifadelerini kullandı.

Ordu mutfağının haritası çizildi

Açılış konuşmalarının ardından gastronomi yazarı ve televizyon programcısı Adnan Şahin'in moderatörlüğünde Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi, Dekan Yardımcısı ve yemek kültürü tarihçisi Prof. Dr. Özge Samancı, Habertürk Dijital Genel Yayın Yönetmeni Kadir Kaymakçı, akademisyen ve "Ordu Gastronomi Kültürü" kitabının yazarı Rıfat Pir, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru Köktürk Koralı, Karaca Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Emre Karaca ile Gastronomi Yazarı Reha Tartıcı'nın konuşmacı olarak katıldığı "Kökler, Kimlik ve Toplum" ile "Gastroekonomi, İşletme ve Gelecek" konularında panel gerçekleştirildi.

Panelin ardından protokol tarafından konuşmacılara günün anısına hediye takdim edildi.