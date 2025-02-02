Altınordu Belediyesi Teğmen Ebru Eroğlu'na Destek Olacak

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(ORDU) - Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe "Hemşerimiz olması münasebetiyle Teğmen Ebru Eroğlu'nu -görevlerine itibarlarıyla birlikte iadeleri gerçekleşene kadar- Altınordu Belediyemiz bünyesine kazandırarak birikimlerinden faydalanabiliriz. Konuyu bu hafta içerisinde partimizin yetkili organlarıyla da paylaşacağım. Teğmenler bizim gururumuz ve onurumuzdur. Onurumuza sahip çıkacağız" açıklamasını yaptı.

Teğmenlerin ihraç edilmesine kamuoyundan tepkiler sürüyor. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenlerimizin hiçbir suçunun olmadığını herkes biliyor. Alınan bu siyasi kararla Türkiye'nin en donanımlı gençleri ve onları yetiştiren amirleri sistemin dışına çıkarılmak istenmektedir. Elbette onlara kucak açacak birçok kurum ve kuruluş olacaktır. Bu konuda bizler de bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Hemşehrimiz olması münasebetiyle Teğmen Ebru Eroğlu'nu -görevlerine itibarlarıyla birlikte iadeleri gerçekleşene kadar- Altınordu Belediye'miz bünyesine kazandırarak birikimlerinden faydalanabiliriz. Konuyu bu hafta içerisinde partimizin yetkili organlarıyla da paylaşacağım. Teğmenler bizim gururumuz ve onurumuzdur. Onurumuza sahip çıkacağız."