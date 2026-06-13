Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.
E.K'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki H.T'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Altınordu'da Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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