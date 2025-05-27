Altınordu'da Girişimci Kadınlar El Sanatları ve Tasarım Pazarı Büyük İlgi Gördü

(ORDU)- Altınordu Belediyesi 'nin el sanatları alanında üretim yapan kadınlar için bu yıl ilk kez düzenlediği "Girişimci Kadınlar El Sanatları ve Tasarım Pazarı" yoğun katılımın ardından sona erdi.

Altınordu Belediyesi, 20 Mayıs'ta Akyazı Sahili Etkinlik Alanı'nda Girişimci Kadınlar El Sanatları ve Tasarım Pazarı'nı vatandaşlarla buluşturdu. Binlerce vatandaşın ziyaret ettiği pazarda, kadın kooperatifleri ve bireysel girişimciler ile el sanatları kurslarında yeteneği geliştiren kursiyerlerin el emeği ürünleri, Ordu halkının beğenisine sunuldu. Ordu'nun farklı noktalarından gelen kadın üreticiler, takı tasarımlarından ev dekorasyon ürünlerine, doğal sabunlardan örgü işlerine kadar geniş bir yelpazede ürünlerini sergiledi.

"Kadınların ekonomik hayatta güçlü şekilde yer almalarına katkı sunmaya devam edeceğiz"

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe , pazarın kadın girişimciliğini teşvik etme, el emeği ürünlerin tanıtımına katkı sağlama ve yerel üretimi destekleme amacı taşıdığını belirterek, "Kadınlarımızın üretime katılımını desteklemek ve emeklerini görünür kılmak, belediyemizin toplumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde öncelik verdiği alanlardan biridir. Bu pazarda belediyemiz bünyesinde el sanatları eğitimi alan kadın kursiyerlerimizin ürünleri de stantlar da yerini aldı. Altınordu Belediyesi olarak, kadın kooperatiflerimizi, bireysel girişimcilerimizi ve kendini geliştirmek isteyen kadınlarımızı desteklemeye, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü şekilde yer almalarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Girişimci kadınlarımız ekonomik kazançlarının yanı sıra artan etkileşimleriyle de yeni fikirlerle ve fırsatlarla tanışma imkanı buldular. Bu vesileyle, etkinliğe katılım sağlayan tüm girişimcilerimize, emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve ilgi gösteren kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu tür etkinliklerle daha çok teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum"

Pazarda kurulan stantlarda yer alan kadın kooperatifleri, bireysel girişimciler ve kadın kursiyerler, kendilerine verilen imkandan dolayı Başkan Ulaş Tepe'ye teşekkür etti. Pazarı gezen vatandaşlar ise düşüncelerini şu sözlerle dile getiridi:

-Mine Özgül: "Ben bu pazarın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Burada kadınlarımız yaptıkları ürünleri pazarlayabiliyorlar. Bence kadınlarımızı bu tür etkinliklerle daha çok teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde bu alanda Kitap Fuarı yapmışlardı şimdi de doğrudan kadınlarımıza yönelik bir etkinlik gerçekleştirdiler. Ben bu anlamda belediyemizi tebrik ediyorum."

-Sabahnur Erdoğan: "Ben kadınların güçlerine hayranım. Böyle bir etkinlikle de güçlerini gösterdikleri için çok mutluyum. Belediyemizin kadınlara yönelik yaptığı hizmetlerden dolayı da çok memnunum. Allah razı olsun başkanımızdan."