Altınordu'da 'Halk Et' Projesi Ramazan'da Başlıyor - Son Dakika
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Altınordu'da 'Halk Et' Projesi Ramazan'da Başlıyor

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, kırmızı et fiyatlarının artmasını göz önünde bulundurarak, 'Halk Et' uygulamasını Ramazan ayı içinde hayata geçireceklerini duyurdu. Uygulama ile vatandaşlara kaliteli etin uygun fiyatlarla sunulması amaçlanıyor.

28.02.2025 15:30  Güncelleme: 16:39
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(ORDU) - Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Halk Et'in Ramazan ayı içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacağını duyurdu.

Son bir ayda kırmızı et fiyatlarının yüzde 10 artmasının ardından Başkan Tepe, vatandaşların kırmızı ete uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla 'Halk Et' için çalışmaların hızlandığını açıkladı. Şarkiye Mahallesi Demirciler Sokak üzerinde hizmete açılacak 'Halk Et' satış noktasında mekanın düzenleme çalışmaları da başladı.

Başkan Tepe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Halkımızın temel gıda ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilmesi adına önemli bir adımı daha atıyoruz. Hepimizin bildiği gibi, son dönemde artan et fiyatları, özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için büyük bir yük haline gelmiştir. İşte tam da bu nedenle, Altınordu'da hayata geçireceğimiz Halk Et uygulaması ile vatandaşlarımızın kaliteli ve sağlıklı ete daha erişilebilir fiyatlarla ulaşmasını sağlayacağız. Burada esnafla rekabet etmeyen, belli bir saat aralığında açık kalacak ve belli bir kilogram sınırına kadar alışveriş yapılacak olan 'Halk Et'i şehrimize hep beraber kazandıracağız. Temel amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini kolaylaştırmak, ekonomik zorluklar karşısında halkımızın yanında olmaktır. İnşallah kısa bir süre içerisinde uygulamamızı başlatarak, vatandaşlarımızı bu mübarek aylarda uygun fiyatlı etlerle buluşturmak istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ulaş Tepe, Altınordu, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altınordu'da 'Halk Et' Projesi Ramazan'da Başlıyor - Son Dakika

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