Altınordu'da Ramazan'da 'Askıda İftar' Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
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Altınordu'da Ramazan'da 'Askıda İftar' Uygulaması Başlatıldı

Altınordu Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Kent Lokantası'nda ücretsiz yemek sunan 'askıda iftar' uygulamasını başlattı. Hayırseverler, bu yapılanmaya katkıda bulunarak iftar bedeli ödeyebiliyorlar.

04.03.2025 15:49  Güncelleme: 16:59
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(ORDU)- Altınordu Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla Kent Lokantası'nda "askıda iftar" uygulaması başlatarak, iftar saatinde yemekleri, ücretsiz olarak ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

Altınordu Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine destek olmak için "askıda iftar" uygulaması başlattı.

Kent Lokantası'nda düzenlenen iftarlar kapsamında bir kişilik iftar bedeli 75 lira olarak belirlendi. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek imkanı sunan uygulama kapsamında, hayırseverler de iftar bağışında bulunarak uygulamaya destek olabiliyor.

Uygulamaya destek olmak isteyenler, Kent Lokantası'na başvurarak, iftarını karşılayacağı ihtiyaç sahibi sayısı kadar ödeme yapabiliyor. Ayrıca "https://sosyalpazaryeri.ihtiyacharitasi.org/altinordu-askida-iftar" adresinden de online ödenebiliyor.

Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "Ramazan ayı, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlik olmanın en güzel örneklerini yaşadığımız mübarek bir ay. Bu bereketli ayda, sofralarımızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak, gönüllere dokunmak, hepimizin insani ve vicdani bir sorumluluğudur. Belediye olarak, bu yıl kentimizde 'askıda iftar' uygulamasını hayata geçirdik. Amacımız, imkanı olmayan vatandaşlarımızın iftar sofralarını hep birlikte kurmak, onların da bu mübarek ayın bereketinden faydalanmasını sağlamak. İlk günden desteklerini esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Herkesi, hayırsever vatandaşlarımızı, bu dayanışma hareketine katkı sunmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Altınordu'da Ramazan'da 'Askıda İftar' Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika

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