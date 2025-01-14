Altınordu'da Su Ürünleri Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Altınordu'da Su Ürünleri Denetimi

Ordu Altınordu'da su ürünlerinin denetimi yapıldı, tazelik ve hijyen kontrol edildi.

14.01.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde su ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, balık ve diğer su ürünlerinin sağlığa uygun olarak tüketiciye ulaşmasını ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla Altınordu Su Ürünleri Hali'nde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, su ürünlerinin tazeliği, boy ve ağırlıkları, hijyen kurallarına uygunluğu incelendi.

Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Zeki Mut, gece yarısı sabaha karşı başlayan denetimlerin gün içinde sahada da sürdüğünü belirtti.

Mut, günlük olarak halka taze balıkların sunulabilmesi için su ürünleri mühendisi ve zabıtanın da aralarında olduğu denetimler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Toptancı Halleri Şube Müdürü Arif Tokaç ise Altınordu Su Ürünleri Hali'nin buz makineleri ve soğuk hava deposu hizmetiyle de vatandaşlara kolaylık sağladığına işaret etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Altınordu, Ekonomi, Güncel, Yaşam, ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altınordu'da Su Ürünleri Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 07:30:24. #1.11#
SON DAKİKA: Altınordu'da Su Ürünleri Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.