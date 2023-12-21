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Altınordu'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Altınordu'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Mustafa Kemal Bulvarı'nda seyreden bir otomobil, orta refüje çıkarak aydınlatma direğine ve uyarı levhasına çarptı. Kazada sürücü Abdullah Aydın ile araçtaki Nurdan Sarı ve Ali Hüseyin Dönmez yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre tek yönden kontrollü olarak sağlandı.

Altınordu\'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
21.12.2023 - 20:21,  Güncelleme: 20:23
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Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Bulvarı'nda, Giresun istikametinde seyreden Abdullah Aydın yönetimindeki 28 AN 130 plakalı otomobil, orta refüje çıkarak aydınlatma direğine ve uyarı levhasına çarptı.

Kazada sürücü Aydın ile araçtaki Nurdan Sarı ve Ali Hüseyin Dönmez yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım, bir süre tek yönden kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA
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