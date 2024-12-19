Altınova Kapalı Pazaryeri\'nin Açılışına Hazırlıklar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

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(BALIKESİR)- Altınova Kapalı Pazaryeri'nin açılışına kısa bir süre kala denetimlerini ve ziyaretlerini sıklaştıran Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova'da tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ergin, "Altınova Kapalı Pazaryeri'nde, Ayvalık'ın dev projesinde son dokunuşları gerçekleştiriyoruz, hizmete sunmak için gün sayıyoruz" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova'da tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Mesut Ergin, "Altınova Kapalı Pazaryeri'nde, Ayvalık'ın dev projesinde son dokunuşları gerçekleştiriyoruz, hizmete sunmak için gün sayıyoruz. Vatandaşlarımız, esnafımız ve pazarcılarımız için gerçekleştirdiğimiz ve tamamlamak üzere olduğumuz otopark, çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları, oturma dinlenme alanları, taksi parkları ve ATM yerlerinin düzenlemelerini yerinde inceledik" diye konuştu.

Başkan Ergin'in Altınova'ya sık aralıklarla yaptığı ziyaretlerinden memnun olduklarını dile getiren Altınovalılar ise Kapalı Pazaryeri'nin açılış gününü beklediklerini söylediler.