Altınova Kapalı Pazaryeri'nin Açılışına Hazırlıklar Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Altınova Kapalı Pazaryeri'nin Açılışına Hazırlıklar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Altınova Kapalı Pazaryeri\'nin Açılışına Hazırlıklar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova Kapalı Pazaryeri'nde son düzenlemeleri inceledi ve açılış için günü saydıklarını belirtti. Altınovalılar, Pazaryeri'nin açılışına odaklanmış durumda.

19.12.2024 10:05  Güncelleme: 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Altınova Kapalı Pazaryeri'nin açılışına kısa bir süre kala denetimlerini ve ziyaretlerini sıklaştıran Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova'da tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ergin, "Altınova Kapalı Pazaryeri'nde, Ayvalık'ın dev projesinde son dokunuşları gerçekleştiriyoruz, hizmete sunmak için gün sayıyoruz" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova'da tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Mesut Ergin, "Altınova Kapalı Pazaryeri'nde, Ayvalık'ın dev projesinde son dokunuşları gerçekleştiriyoruz, hizmete sunmak için gün sayıyoruz. Vatandaşlarımız, esnafımız ve pazarcılarımız için gerçekleştirdiğimiz ve tamamlamak üzere olduğumuz otopark, çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları, oturma dinlenme alanları, taksi parkları ve ATM yerlerinin düzenlemelerini yerinde inceledik" diye konuştu.

Başkan Ergin'in Altınova'ya sık aralıklarla yaptığı ziyaretlerinden memnun olduklarını dile getiren Altınovalılar ise Kapalı Pazaryeri'nin açılış gününü beklediklerini söylediler.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mesut Ergin, Altınova, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altınova Kapalı Pazaryeri'nin Açılışına Hazırlıklar Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
10:03 MİT’ten Suriye Kamışlı’da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
08:35 Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
15:27 TOKİ’den 51 ilde 607 arsa satışı TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı
15:26 Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?
15:13 Ali Koç’a saldırı davasında hapis cezası kararı Ali Koç'a saldırı davasında hapis cezası kararı
15:10 İsrail askerlerinin Golan’daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi
14:55 Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı
14:55 Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 11:33:45. #1.11#
SON DAKİKA: Altınova Kapalı Pazaryeri'nin Açılışına Hazırlıklar Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.