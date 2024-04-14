Altınözü Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Altınözü Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Altınözü Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Altınözü Belediyesi, nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumunu gerçekleştirdi. Toplantı öncesi saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Belediye Başkanı Rıfat Sarı'nın yönetimindeki oturumda, gündem maddeleri görüşüldü ve encümen ile komisyon üyeleri seçildi. Sarı, meclis üyeleriyle birlikte ilçeye hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

14.04.2024 13:03  Güncelleme: 13:05
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Altınözü Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.

Meclis salonundaki toplantı öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Rıfat Sarı'nın yönetimindeki oturumda, gündem maddeleri görüşüldü, encümen ve komisyon üyeleri seçildi.

Sarı, meclis üyeleriyle ilçeye hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Altınözü Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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