Altınözü Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler arasında dönemin ANET Genel Müdürü ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de bulunuyor. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Kocagöz, ifadesinde sorumluluğunun olmadığını belirtti ve teleferikle ilgili bakımların düzenli olarak yapıldığını savundu.