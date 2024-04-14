Altınözü Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Altınözü Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.
Meclis salonundaki toplantı öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Belediye Başkanı Rıfat Sarı'nın yönetimindeki oturumda, gündem maddeleri görüşüldü, encümen ve komisyon üyeleri seçildi.
Sarı, meclis üyeleriyle ilçeye hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.
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Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan servis otobüsü yoldan çıkıp ağaçlık alana girdi. Sürücünün yaralandığı kaza da yolcu olmaması facianın önüne geçerken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Kaza, 00.30 sıralarında Osmangazi İlçesi Demirtaş Yolu Caddesi Üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Yalçın idaresindeki servis otobüsü Eski Gemlik Yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki araziye giren otobüs ağaçlara çarparak durabilirken, kazayı görenler hemen 112 Ekiplerini aradı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Yalçın'a olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine Sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat sürerken, Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler arasında dönemin ANET Genel Müdürü ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de bulunuyor. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Kocagöz, ifadesinde sorumluluğunun olmadığını belirtti ve teleferikle ilgili bakımların düzenli olarak yapıldığını savundu.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Nevşehir'den dönen bir tur midibüsü, önündeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan çıktı ve ağaçlık alana girdi. Kazada yolcu olmaması facianın önüne geçerken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Sürücü, sağlık durumu iyi olan Yalçın, hastaneye sevk edildi.
9 günlük bayram tatilini fırsat bilen tatilciler, Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve karların erimesiyle coşan Muradiye Şelalesi'ne akın etti. Şelaleye gelenler piknik yaparken hatıra fotoğrafı çekti. Tatilcilerin gezip görmesi gereken ender yerlerden birisi olan Muradiye Şelalesi, güzel havayı fırsat bilen ailelerin uğrak noktası oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gezi teknesi ile mavi tura çıkan bir kişi, kaza sonucu yaralandı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan tahliye sonucunda yaralı şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, Hacılar Erciyesspor'un önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Develigücü, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala 38 puana ulaştı.
Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, aynı yönde seyreden bir ekskavatöre çarptı ve ağır yaralandı. Kazada, sürücü kanlar içinde yerde kalırken, sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Sürücü tedavi altına alınırken, polis ekipleri soruşturma başlattı.
Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Türkiye'nin turist sayısı ve turizm gelirleri açısından önde gelen ülkeler arasında yer aldığını belirten Karamustafa, turizm sektörünün geliştirilmesi için yapılan çalışmalara değindi ve Kayseri'nin turizm potansiyeline dikkat çekti.
Erzincan'ın Kemah ilçesine bayram tatili için gelen Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, evinin önünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çakmaktaş, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi Zara'da defnedildi.
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