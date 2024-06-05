Altınözü\'nde Başarı Öyküleri ve Kariyer Planlaması Etkinliği Düzenlendi

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde, aralarında öksüz ve yetim çocukların da olduğu çok sayıda öğrencinin katılımıyla "Başarı Öyküleri ve Kariyer Planlaması" etkinliği gerçekleştirildi.

Valilik tarafından Şubat 2023 depremlerinde yetim ve öksüz kalan çocuk ve gençlere sahip çıkmak, onların yeniden hayata tutunmalarına yardımcı olmak için başlatılan "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlik, Altınözü Belediyesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Etkinlikte, Kaymakam Mehmet Sert, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Nuh Koçyiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Sevgi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Durna, İlçe Emniyet Amiri Ali Yılmaz, Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Akın ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nizamettin Bolat, yaptıkları meslekleri nasıl seçtiklerini anlatarak öğrencilere görevleriyle ilgili bilgi verdi.

Öğrenciler de hedefledikleri mesleklerle ilgili çeşitli sorular sordu.