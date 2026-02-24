Altman'ın Yapay Zeka Açıklaması Tepki Topladı - Son Dakika
Altman'ın Yapay Zeka Açıklaması Tepki Topladı

24.02.2026 12:14
OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zeka eğitiminin enerji tüketimini insan eğitimine benzetti.

Teknoloji şirketi OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın, yapay zekayı eğitmek için çok enerji harcandığına ilişkin eleştirilere, "İnsanları eğitmek için de çok enerji harcanıyor." diye yanıt vermesi sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Altman'ın, Hindistan'da düzenlenen 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Yeni Delhi'de bulunduğu sırada Indian Express'e verdiği mülakatta yapay zekaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın eğitilmesinde harcanan enerji hakkındaki endişelere ilişkin Altman, "İnsanlar, yapay zekanın eğitilmesinde ne kadar enerji harcandığı hakkında konuşuyor ancak bir insanı eğitmek için de çok enerji harcanıyor." dedi.

Altman, yapay zekanın eğitilmesiyle insanların eğitilmesi sürecini karşılaştırarak, "Hayatınızın 20 yılı ve bu süreçte tükettiğiniz gıda sayesinde akıllı hale geliyorsunuz." diye konuştu.

Yapay zekanın çok su tükettiğine ilişkin endişelere tepki gösteren Altman, şunları kaydetti:

"Su meselesi tamamen sahte. Eskiden veri merkezlerinde buharlaştırıcı soğutma yapıyorduk ancak artık bunu yapmıyoruz. İnternette 'ChatGPT'yi kullanmayın. Her soru için 17 galon (yaklaşık 64 litre) su harcıyor.' denildiğini görüyorsunuz. Bu kesinlikle yanlış ve çılgınca."

Yaptığı karşılaştırmaya rağmen kamunun yapay zekanın enerji tüketimi hakkındaki değerlendirmelerinin "makul" olduğunu söyleyen Altman, dünyada yapay zeka kullanımının artması nedeniyle artık nükleer, rüzgar ve güneş enerjisinde hızlı ilerleme kaydedilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sosyal medya kullanıcıları bu karşılaştırmaya tepki gösterdi

Altman'ın ifadelerine tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarından biri, "İnsanlarla nesneler arasında fark görmüyorlar." ifadesine yer verirken, başka bir kullanıcı, insanlar hakkında bu şekilde konuşan birinin, diğer insanları etkileyecek bir işte çalışmaması gerektiğini vurguladı.

Bir diğer kullanıcı ise Altman'ı şu ifadelerle eleştirdi:

"Evet, çünkü küresel enerji şebekesi, küçük çocukların patates püresi yemesinin ağırlığı altında eziliyor. Bir insanın 20 yılda yemek yemesini endüstriyel düzeyde çalışan veri merkezleriyle karşılaştırmak bir mumu çelik fabrikasıyla karşılaştırıp, 'aynı şey' demeye benziyor."

Ayrıca insanlar cebir öğrenmek için su soğutmalı Grafik İşlem Birimlerine (GPU) ve yedek dizel jeneratörlere ihtiyaç duymaz. Ama bu Sam Altman'dan cesurca bir açıklama. Bir dahakine bize anaokullarının nükleer reaktörlerle çalıştığını söyleyecek."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altman'ın Yapay Zeka Açıklaması Tepki Topladı

13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:25
Gerçekleşirse yer yerinden oynar Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Gerçekleşirse yer yerinden oynar! Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:23
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
SON DAKİKA: Altman'ın Yapay Zeka Açıklaması Tepki Topladı - Son Dakika
