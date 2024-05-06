Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun, Görev Süresini Değerlendirdi - Son Dakika
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Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun, Görev Süresini Değerlendirdi

Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun, Görev Süresini Değerlendirdi

Niğde'nin Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun, basın mensuplarıyla bir araya gelerek bir aylık görev süresini değerlendirdi. Doygun, belediyenin ekonomik zorluklarına rağmen elinden geleni yapacağını belirtti ve belediye maaşını kullanmayarak 30 öğrenciye burs verdiğini söyledi.

06.05.2024 15:48
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Niğde'nin Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Doygun, kentteki bir kafede düzenlenen programda, bir aylık görev süresini değerlendirerek çalışmalarını anlattı.

Daha önce iş insanı, şimdi ise AK Parti'den belediye başkanı olarak ilçeye hizmet edeceğini belirten Doygun, elinden geleni yapacağını ifade etti.

Altunhisar Belediyesinin ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu aktaran Doygun, şunları kaydetti:

"Nereden baksan 83 milyon lira borç. Artı 3 milyon lira işçiye, çalışana, esnafa borcu olan ilçeyi devraldık. Bu ay başı itibariyle maaşımızı ödeyemiyorduk ve 1 milyon lira açığımız vardı. Allah'ın izniyle onu kapattık. Petrolde mazotumuz yoktu, bir ay içerisinde onu tamamladık. Allah yar ve yardımcımız olsun diyoruz. Baba ocağı dedik, kendimizi adadık. Elimizden geleni yapacağız. Her şey iyi olacak."

Doygun, belediyeden aldığı maaşı kendisinin kullanmadığını, 30 öğrenciye burs verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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