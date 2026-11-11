Alvani'nin Lübnan'da öldürüldüğü tespit edildi, DNA testi hızlandırılacak

Irak'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza el-Hüseyni, eski milletvekili Ahmed el-Alvani'nin Lübnan'da öldürüldüğünün tespit edildiğini ve cenazesinin Bağdat'a nakledilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Hüseyni, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, öldürülen Alvani'nin DNA testi işlemlerini hızlandırmak ve cenazesini Bağdat'a nakletmek için çalıştıklarını ifade etti.

Alvani'nin otelden öldürülmüş halde bulunduğu daireye kadar kendisine eşlik eden bazı kişiler hakkında şüpheler bulunduğunu aktaran Hüseyni, cinayetin aydınlatılması ve faillerin belirlenmesi amacıyla Lübnan güvenlik birimlerince yürütülen soruşturmayı yakından takip ettiklerini kaydetti.

Alvani'nin, dün Beyrut'ta evinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.

Iraklı eski milletvekili Alvani, Ekonomi Komisyonu Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Irak Merkezi Ceza Mahkemesi, 23 Kasım 2014'te, 2013 yılı sonlarında güvenlik güçlerinin evine düzenlediği baskın sırasında iki Irak askerini kasten öldürmekle suçlanan Alvani hakkında idam kararı vermişti.

Alvani, 1 Ocak 2025'te çıkarılan Genel Af Yasası kapsamında serbest bırakılmıştı.