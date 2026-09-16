Alya Uçar Apartmanı raporunda 2 kişi daha sorumlu bulundu, dava 24 Eylül\'de

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 14 kişinin hayatını kaybettiği Alya Uçar Apartmanı'na ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, müteahhit, şantiye şefi, statik proje müellifi, yapı denetim şirketi yetkilisi ile proje ve uygulama denetçilerinin binanın yıkılmasından sorumlu olduğu belirtildi. Raporda, dava dışı 2 kişinin ismi de sorumlular arasında yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yıkılan Alya Uçar Apartmanı'nda, 2'si bebek, 1'i çocuk olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Hikmet Günsay, şantiye şefi Adem Sabırlı, statik proje müellifi Ayhan Girişken, uygulama denetçisi Ali Şahin, proje ve uygulama denetçisi Antuvan Ayrancıoğlu ve zemin etüt proje müellifi Salih Zorsu hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı. Dosyada tutuklu sanık bulunmuyor.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Ocak'ta görülen 3'üncü duruşmada yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verilmişti.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, 7 ay sonra Pamukkale Üniversitesi'nden 7 akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya sunuldu.

DAVA DIŞI 2 KİŞİNİN DE SORUMLU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bilirkişi raporunda, müteahhit Hikmet Günsay'ın, standartlara uygun olmayan beton kullanılması ve eksik-hatalı statik/betonarme proje temin etmesi nedeniyle, şantiye şefi Adem Sabırlı'nın standartlara uygun olmayan beton kullanılması ve kolonlardaki boyuna donatı aralıklarının TS-500'e aykırı olması nedeniyle sorumlu olduğu belirtildi.

Raporda, statik proje müellifi Ayhan Girişken'in, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik'teki (2007) bazı kritik hususları dikkate almayan projeyi hazırlaması, dava dışı yapı denetim kuruluşu yetkilisi Mustafa Akıncı'nın projedeki eksiklikler ile standartlara uygun olmayan beton kullanımını tespit edip bildirmemesi nedeniyle sorumlu olduğu aktarıldı.

Bilirkişi raporunda, proje ve uygulama denetçisi Antuvan Ayrancıoğlu ile uygulama denetçileri Ali Şahin ve dava dışı Raşit Akyurt'un, statik/betonarme projedeki eksiklikleri, standartlara uygun olmayan beton kullanımını ve kolonlardaki donatı aralıklarının TS-500'e aykırılığını tespit edip bildirmemeleri nedeniyle sorumlu oldukları kaydedildi.

BELEDİYE VE ZEMİN ETÜDÜ YÖNÜNDEN "İLLİYET BAĞI" KURULAMADI

Raporda, belediyenin yapı kontrol birimi sorumluları açısından yüksek çatı örtüsünün ruhsat ve imar planına aykırı yapılmasına karşın, bu imalatın taşıyıcı sistemi etkilediğine ilişkin bulgu bulunmadığı ve bu nedenle illiyet bağı kurulamadığı ifade edildi.

Zemin etüt proje müellifi Salih Zorsu'nun da müellif olmadığı, asıl müellifin dava dışı Ahmet Güney olduğu tespit edildi. Haziran 2011 tarihli zemin etüt raporunun yönetmelik ve genelgelere uygun olduğu değerlendirilerek, zemin etüt proje müellifi yönünden de illiyet bağı kurulamadığı bildirildi.

ALTINCI DURUŞMA 24 EYLÜL'DE GÖRÜLECEK

Depremde yakınlarını kaybedenler, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan binanın yıkılmasında sorumluluğu tespit edilen 2 kişi hakkında ivedi iddianame hazırlanmasını, kusurlu sanıkların da tutuklanmasını talep ediyor. 6'ncı duruşma, 24 Eylül'de Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.