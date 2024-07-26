Alzheimer hastası babasını arayan kız: 'Ölü ya da diri babamı bulmak istiyorum, 6 gündür perişan haldeyiz' - Son Dakika
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Alzheimer hastası babasını arayan kız: 'Ölü ya da diri babamı bulmak istiyorum, 6 gündür perişan haldeyiz'

Adana'da 6 gün önce evden çıkan ve kaybolan Alzheimer hastası Celal Güner her yerde aranıyor. Gözyaşlarıyla babasını arayan kızı Seycan Aşık, 'Sağ yada ölü babamı istiyorum. Günlerdir, sokak sokak babamı arıyorum' dedi.

26.07.2024 20:05
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6 gün önce kaybolan babasını gözyaşlarıyla arıyor

Evden çıkıp kaybolan Alzheimer hastası Celal Güner, her yerde aranıyor

Babasını arayan Seycan Aşık:

"Ölü ya da diri babamı bulmak istiyorum, 6 gündür perişan haldeyiz"

ADANA - Adana'da 6 gün önce evden çıkan ve kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Celal Güner her yerde aranıyor. Gözyaşlarıyla babasını arayan kızı Seycan Aşık, "Sağ yada ölü babamı istiyorum. Günlerdir, sokak sokak babamı arıyorum" dedi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası Celal Güner (70), geçen Cumartesi günü ablası Elif Tüylü'nün yanına gitmek için evden çıktı. Bir süre sonra abla Tüylü, kardeşinin eşi Sevgi'yi arayarak, 'Babam halen gelmedi' dedi. Bunun üzerine telaşa kapılan Sevgi Güner, çocuklarına haber edip eşini aramaya çıktı.

6 gündür kayıp

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Güner ailesi, babalarını bir türlü bulamayınca durumu polise bildirdi. Eve gelen ekiplerde mahalledeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyip Celal Güner'i aramaya başladı. 6 gündür babalarını bulamayan aile, dün de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip dilekçe verdi.

"Sokak sokak babamı arıyorum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Celal Güner kızı Seycan Aşık, gözyaşlarıyla babasını aradığını ve bulamadığını anlattı. Aşık, "Allah rızası için babamı gören bize ulaşsın. Kaç gündür babamı arıyorum. Sağ yada ölü babamı istiyorum. Günlerdir, sokak sokak babamı arıyorum. Cumartesi günü sabah evden çıkmış. Annem babamı durduramamış ve babam gitmiş. Polisler babamı güvenlik kamerasında gördük diyorlar ama bir türlü halen bulunamadı" ifadelerini kullandı.

"Perişan olduk"

Babasının hayatından endişe duyduğunu anlatan Aşık, "Ben nefes alamıyorum. Babam zaten acıktığını, doyduğunu bilmez. Mahalle mahalle geziyorum. 4 çocuğu var babamın hepimiz onu arıyoruz. Cebinde parası yok, perişan olduk. Herkes babamı arıyor. 6 gündür babamdan haber yok. Ölüsünü mü babamın getirecekler. Ölmüş olsa en azından mezarı var deriz. Şimdi ama hiçbir şey bilmiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alzheimer hastası babasını arayan kız: 'Ölü ya da diri babamı bulmak istiyorum, 6 gündür perişan haldeyiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alzheimer hastası babasını arayan kız: 'Ölü ya da diri babamı bulmak istiyorum, 6 gündür perişan haldeyiz' - Son Dakika
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