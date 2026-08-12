Alzheimer Hastası Ekrem Aydın Bulundu - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Ekrem Aydın Bulundu

Alzheimer Hastası Ekrem Aydın Bulundu
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Besni'de kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Ekrem Aydın, sağ olarak bulundu.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası 85 yaşındaki Ekrem Aydın (85), sağ olarak bulundu.

Besni ilçesine bağlı Alişar Mahallesi'nde yaşayan Ekrem Aydın, dün saat 05.30 sıralarında evinden ayrıldı. Aydın'dan uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı ile bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara, jandarma, emniyet, AFAD ve Adıyaman Belediyesi 04.17 Arama Kurtarma ekibi katıldı. Görgü tanıkların ifadesine göre kırsal alanda yoğunlaşan aramalarda ekipler, güzergahları ve çevreyi taradı. Ekrem Aydın, Alişar Mahallesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda sağ olarak bulundu. Bitkin halde olduğu görülen Aydın, ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aydın'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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