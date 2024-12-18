BOLU'da, kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Mustafa Aslan'ın (76), 13 gün sonra, dere yatağında cansız bedeni bulundu. Aslan'ın hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Gerede ilçesi Demircisopran köyünde yaşayan Alzheimer hastası Mustafa Aslan, 5 Aralık'ta öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra dönmedi. Aslan, akşam da eve dönmeyince, yakınları jandarmayı arayıp ihbarda bulundu. Gerede Jandarma Komutanlığı, AFAD, Bolu Acil Arama Kurtarma ve Köroğlu Arama Kurtarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, arama çalışması başlattı. 13 gün boyunca süren aramalar sonucunda, Karacadağ köyü mevkisinde, Aslan'ın dere yatağında cansız bedeni bulundu. Aslan'ın, hipotermi nedeniyle öldüğü belirtildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, Aslan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Alzheimer Hastası Kayıp Mustafa Aslan'ın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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