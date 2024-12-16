Alzheimer Hastası Meryem Işkın Yangında Hayatını Kaybetti

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SİVAS'ın Hafik ilçesinde Alzheimer hastası Meryem Işkın (68), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Meryem Işkın'ın yalnız yaşadığı evde, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin fark edip haber verdiği köy muhtarı Hasan Yaralı ile komşuları, eve gidip suyla müdahale ederek yangını söndürdü. Evin yatak odasındaki Meryem Işkın'ın cansız bedeni bulunurken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Meryem Işkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Işkın'ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Işkın'ın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından köyüne götürüldü.

'SUYLA SÖNDÜRDÜM'

Köy muhtarı Hasan Yaralı, "Sabah bakıcısı eve gittiğinde yanarken görmüş. Orada bağırarak geldi. Ben de kalktım, hemen gittim. Suyla söndürdüm. 112'yi aradım. Ondan sonra sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sobayı yakarken eteğini yakmış. Ondan sonra kendisi de yanmış. Alzheimer hastasıydı" dedi.