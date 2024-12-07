Alzheimer Hastası Mustafa Aslan 3. Gününde Hala Bulunamadı - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Mustafa Aslan 3. Gününde Hala Bulunamadı

Alzheimer Hastası Mustafa Aslan 3. Gününde Hala Bulunamadı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, Alzheimer hastası 78 yaşındaki Mustafa Aslan, evinden çıktıktan sonra kayboldu. Arama çalışmaları 3. gününe girdi ancak henüz herhangi bir iz bulunamadı.

07.12.2024 19:51  Güncelleme: 19:54
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BOLU'nun Gerede ilçesinde evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Aslan (78), arama çalışmalarının 3'üncü gününde de bulunamadı.

Gerede ilçesi Demircisopran köyünde yaşayan Alzheimer hastası Mustafa Aslan, 5 Aralık'ta öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Aslan akşam da eve dönmeyince, yakınları jandarmayı arayıp ihbarda bulundu. Gerede Jandarma Komutanlığı, AFAD, Bolu Acil Arama Kurtarma ve Köroğlu Arama Kurtarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Arama- kurtarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmaların 3'üncü gününde ekipler, Aslan'ı aramaya devam etti. Mustafa Aslan'a dair bir iz bulunamazken, havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verildi. Yarın sabah havanın aydınlanmasıyla arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.

Haber: Oğuzhan EKE/GEREDE

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alzheimer Hastası Mustafa Aslan 3. Gününde Hala Bulunamadı - Son Dakika

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