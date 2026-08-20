Alzheimer Hastası Nezir Atak Kayboldu
Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Nezir Atak'ı arama çalışmaları sürüyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Nezir Atak'ı arama çalışması yapılıyor.
Şatırlı Mahallesi'nde kızının yanında kalan Nezir Atak, dün öğleden sonra evden ayrıldıktan sonra dönmeyince yetkililerden yardım istendi.
Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, Atak'ın son olarak D-400 kara yolu Kocayatak Kavşağı'nda görüldüğü tespit edildi.
Ekipler, Atak'ın bulunması için arama çalışması gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Alzheimer Hastası Nezir Atak Kayboldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?