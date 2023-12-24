Alzheimer hastası yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Ağrı'nın Tutak ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastasının cansız bedeni, ekiplerce arazide bulundu.

İlçeye bağlı Sorguçlu köyünde yaşayan ve dün akşama doğru eve gelmeyince yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunulan Seyithan A. için başlatılan arama çalışması 2. günde de devam etti.

Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yapılan çalışmada, Seyithan A'nın cansız bedeni, köyün yaklaşık 500 metre dışındaki dağlık alanda bulundu.

Olay yeri incelemesinin ardından Seyithan A'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Tutak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.