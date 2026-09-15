Alzheimer mücadelesini anlatan 'Sadan Hanım' belgeseli 18 Eylül'de sinemalarda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alzheimer mücadelesini anlatan 'Sadan Hanım' belgeseli 18 Eylül'de sinemalarda

Alzheimer mücadelesini anlatan \'Sadan Hanım\' belgeseli 18 Eylül\'de sinemalarda
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yönetmen Göksel Gülensoy'un kayınvalidesi Sadan Ünüvar'ın alzheimer mücadelesini dört yıl boyunca kayda aldığı 'Sadan Hanım' belgeseli, 18 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü haftasında vizyona girecek film, hastalığın birey ve aile üzerindeki etkilerini gerçek görüntülerle aktarıyor.

Yönetmen Göksel Gülensoy'un, aynı zamanda kayınvalidesi olan Sadan Ünüvar'ın alzheimer hastalığıyla mücadelesini dört yıl boyunca kayda alarak hazırladığı "Sadan Hanım" adlı belgesel film, 18 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü haftasında vizyona girecek film, alzheimer hastalığının bireyin hafızasında ve günlük yaşamında oluşturduğu değişimleri, hastanın ailesi üzerindeki etkileriyle birlikte ele alıyor.

Gülensoy, Sadan Hanım'ın günlük yaşamını 2015'ten itibaren dört yıl boyunca kamerayla takip etti. Hastalığın ilerleyişi boyunca yaşanan değişimler, aile ilişkileri ve gündelik hayattan kesitler, filmin gerçek görüntülerini oluşturdu.

Çekimler, Sadan Ünüvar'ın 2018'de vefat etmesiyle sona erdi.

140 saatten fazla kayıt alındı

Yapım sürecinde 140 saatin üzerinde görüntü kaydedilirken, ailenin arşivinde yer alan 8 milimetrelik görüntüler de filme dahil edildi.

Geçmişe ait aile görüntülerinin, Sadan Hanım'ın hastalığının ilerleyen dönemlerinde kaydedilen görüntülerle bir araya getirildiği yapımda, belgesel anlatımın yanı sıra dramatik canlandırmalara da yer verildi.

Sadan Hanım'ın gençlik yıllarını oyuncu Canan Ergüder'in canlandırdığı filmde, Serap Aksoy, Altuğ Yücel, Mansur Ark, Gökçe Ayçiçek, Ebru Nil Aydın ve Kenan Ece de rol aldı.

2014-2022 yıllarını kapsayan yapım sürecinin ardından ulusal ve uluslararası belgesel film festivallerinde gösterilen yapım, 8 ödüle layık görüldü. 85 dakika süren ve "dramatik destekli belgesel" türünde hazırlanan filmin yapımcılığını Neptün Ünüvar gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü, Kültür Sanat, Belgesel, Yönetmen, Sinema, Güncel, Göksel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alzheimer mücadelesini anlatan 'Sadan Hanım' belgeseli 18 Eylül'de sinemalarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı 2 ölü, 1 yaralı Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
5 yıl boyunca ağrı kesici kullandı, böbreklerini kaybetti Hayatını eşinin bağışladığı böbrek kurtardı 5 yıl boyunca ağrı kesici kullandı, böbreklerini kaybetti! Hayatını eşinin bağışladığı böbrek kurtardı
Faili meçhuller güncel teknolojiyle mercek altında İşte aydınlatılan dosya sayısı Faili meçhuller güncel teknolojiyle mercek altında! İşte aydınlatılan dosya sayısı
Araç sahipleri dikkat Bagajınızda bunlar yoksa cezası var Araç sahipleri dikkat! Bagajınızda bunlar yoksa cezası var
Limanı ayağa kaldıran baskın Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı
Bilal Erdoğan’dan Diyarbakır’da ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Herkesin elini taşın altına koyması lazım Bilal Erdoğan'dan Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Herkesin elini taşın altına koyması lazım

14:39
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
14:10
İstanbul’da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
14:10
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
13:27
Uçak kalktı geliyor İşte Trabzonspor’un yeni hocası
Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
13:25
Daha 17 yaşındaydı Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 14:57:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Alzheimer mücadelesini anlatan 'Sadan Hanım' belgeseli 18 Eylül'de sinemalarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement