Alzheimer Yaşam Merkezi Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Alzheimer Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Murat Emre ve Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin, Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte Alzheimer hastaları ve yakınlarına destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yaşam merkezini ziyaret eden Büyükkılıç ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Alzheimer rahatsızlığının toplum açısından önem arz etmeye başladığını ve yaş grubu olarak da genç yaşlara doğru eğilim gösterdiğini ifade etti.

Merkezin en kısa sürede hizmete girmesi için gayret gösterdiklerini dile getiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hatırlanacağı üzere temelini yaklaşık 8 ay önce atmış olduğumuz ve hızla yapmış olduğumuz bu projeyle gündüz bakım evi olarak hasta yakınlarını önemseyen bir anlayış içerisinde projemizi tamamladık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz ve Sağlık Bakanlığımızı da içerisine dahil ettiğimiz protokolle hizmet sürecini, ilgili bakanlıklarımızın ekiplerinin yürüteceği konusunda anlaşmıştık. İnşallah açılmasını bekliyoruz. En yakın zamanda Kayseri'deki Alzheimer hastası dostlarımızın ve yakınlarımızın hizmetine sunma yönünde irade göstereceğimizi paylaşmak istiyorum."

Türkiye Alzheimer Derneği Onursal Başkanı Emre de misafirperverliklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.