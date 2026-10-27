Ama Dablam'da kaybolan 57 yaşındaki Alman dağcı, 1500 metreden düşerek öldü

Nepal'in Himalayalar bölgesindeki Ama Dablam Dağı'nın zirvesine çıkan Alman dağcı, inişi sırasında yaklaşık 1500 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

CBS News kanalının haberine göre, 6 bin 812 metre yüksekliğindeki Ama Dablam Dağı'nın zirvesine ulaşan 57 yaşındaki Alman vatandaşı Wolfgang Waschiczek'ten bir süre haber alınamadı.

Waschiczek'in kişisel rehberi, Alman dağcının zirve tırmanışının ardından geceyi yaklaşık 6 bin 200 metre yükseklikteki 3. Kamp'ta geçirdiğini belirtti.

Rehber, ödünç aldıkları bir ekipmanı iade etmek için çadırdan ayrıldığını, Waschiczek'i birkaç dakikalığına yalnız bıraktığını belirterek, döndüğünde dağcıyı çadırda bulamadığını ifade etti.

En son yaklaşık 4 bin 600 metre yükseklikteki 2. Kamp'ta görülen Waschiczek için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Helikopterle yürütülen çalışmalarda Waschiczek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Alman dağcının inişi sırasında yaklaşık 1500 metre yükseklikten düşerek öldüğü belirlendi.