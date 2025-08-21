OSMANİYE'de Amanos Dağları'nın eteklerinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Amanos Dağları'ndaki Zorkun Yaylası Kuyucak mevkisinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Ekiplerin, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Amanos Dağları'nda Orman Yangını Kontrol Altında
