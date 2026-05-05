Amanos Dağları'nda Zorlu Yürüyüş

OSMANİYE'de bu yıl ilki düzenlenen Ulusal Amanos Trans Dağ Şenliği, 21 şehirden 220 sporcunun katılımıyla sona erdi. 51 kilometrelik orta ve zor derece parkurlarda zaman zaman yağmur, çamur, kar, soğuk ve güneşle mücadele eden sporcular Amanos Dağları'nın doğal güzelliklerine şahitlik etti. Yürüyüş güzergahında 2 gece kamp yapan sporcular, kamp alanında davul zurna ile eğlenirken ateş başında da birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Osmaniye Belediyesi, Osmaniye Dağcılık İl Temsilciliği ve Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) iş birliğinde düzenlenen 1'inci Ulusal Osmaniye Amanos Trans Dağ Şenliği tamamlandı. Merkeze bağlı Cebel Yaylası Cebelibereket Sancağı Hükümet Konağı'ndan başlayan 51 kilometrelik yürüyüş 2100 metre rakımda yer alan Zorkun Yaylası Keldaz'da sona erdi. Cebel Yaylası 1650 metre rakımda yer alan bezelik mevki ile Zorkun Yaylası'nda 1950 metrede yer alan koyun meleten mevkin de 2 gece kamp yapan sporcular 3 gün boyunca orta ve zor parkurlarda mücadele verdi. Zaman zaman yağmur, çamur, kar, soğuk ve güneşle mücadele eden sporcular, Amanos Dağları'nın eşsiz güzelliklerine şahit etti. Kamp alanlarında davul zurna ile eğlenen sporular ateş başında da ettikleri sohbetlere birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi. Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü Dağcılık Antrenörü Ali Rıza Işık'ın sorumlu liderliğinde ODAK sporcularının destekleriyle gerçekleşen yürüyüşünün sonunda Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'nde katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

AMANOSLAR'DA ENGEL TANIMAYAN BAŞARI HİKAYESİ

Osmaniye'nin doğal güzelliklerinin öne çıkarıldığı yürüyüşte 2100 metrelere varan zirve noktaların seçimiyle de dağcılık sporuna gönül veren sporcular tırmanmanın keyfini yaşadı. Osmaniye Dağcılık Kulübü Başkanı Kamil Polat yıllarca hayalini kurdukları bir faaliyeti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Polat, "Faaliyetin gerçekleştirilmesinde Osmaniye Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Yıllarca bu faaliyeti gerçekleştirmek için zaman aradık. Bu zamana kısmet oldu. Ben bu faaliyetin gerçekleşmesinde görünmeyen kahraman ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

3 BOYUNCA ÇOK ZORLU ETAPLARDAN GEÇTİLER

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü Başkanı Muhammet Doğan, "Osmaniye Dağcılık İl Temsilciliği, Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü ve Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen Birinci Ulusal Osmaniye Amanos Trans Dağ Şenliği Şenlik Tepesi'nde noktalandı. 3 boyunca çok zorlu etaplardan geçtiler. Yağmur, çamur ve zorlu arazi koşulları hepsi çok zordu. Ancak ekibimiz bu zorlukları başardı" diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,