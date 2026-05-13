Amasra'da Çocuk İstismarı Skandalı

(ANKARA) - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Amasra'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun 36 kişi tarafından istismar edildiği iddiasına ilişkin "Bu vahşetin sıradanlaşmasına, dosyanın kapalı kapılar ardında unutulmasına asla izin vermeyeceğiz. Hukuki süreci çocuğun üstün yararı ilkesini gözeterek en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz" dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Amasra'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun 36 kişi tarafından istismar edildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bankoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Amasra'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun, 36 kişi tarafından sistemli bir şekilde istismara maruz bırakılması, ülkemizde çocuk koruma sisteminin ne denli büyük bir enkaz altında kaldığının en acı kanıtıdır. Bu olay bir gecelik bir trajedi değil, bir buçuk yıla yayılan sistematik bir karanlıktır. Mahkeme, mağdur ve sanıklar arasındaki irtibatın tespiti için Ocak 2025 ile Mayıs 2026 tarihleri arasındaki (yaklaşık 1,5 yıllık) tüm HTS ve baz istasyonu verilerini istemiştir. 13 yaşında bir çocuk tam 500 gün boyunca bu faillerin pençesinde, telefon trafiklerinin ve baz istasyonlarının takibindeyken yetkililer neredeydi? Okulda olması gereken bu çocuk, bir buçuk yıl boyunca nasıl fark edilmedi?"

Amasra'da yoksullukla terbiye edilen, eğitimden kopan 13 yaşındaki bu kız çocuğu için 300-500 lira için pazarlık yapmışlar. Bir sanık dosyaya giren bir yazışmasında istismarın 'ekmek, yemek karşılığında' olduğunu belirtmiş. Normal bir ülkede yer yerinden oynaması gereken bu vahşet karşısında, iktidarın ve kurumların sessizliği, politikaların ne denli köreldiğini göstermektedir. Bir yanda 13 yaşında bir çocuk, diğer yanda tam 36 istismarcı! Bu tablo, sadece adli bir vaka değil; siyasi, hukuki ve toplumsal bir çöküşün özetidir."

"YETKİLİLER, MAĞDUR ÇOCUKLARI KORUMAK YERİNE AİLE YILI DİYE PROPAGANDA YAPMAKLA MEŞGUL"

"13 yaşındaki bir çocuğun eğitimden koparak böyle bir karanlığın içine düşerken, Milli Eğitim ve Aile Bakanlıkları ne yapıyordu" diye soran Bankoğlu, failler kadar sistemin de suçu olduğunu vurguladı. Sanık listesinde yer alan birçok kişinin doğum tarihlerinin 2004, 2005, 2006 ve 2007 olduğunu belirten Bankoğlu, "Faillerin bir kısmının yine suça sürüklenen çocuk (SSÇ) statüsünde olması, çocukları koruma ve suçu önleme mekanizmalarının bütünüyle iflas ettiğinin resmidir" diye tepki gösterdi."

Bankoğlu, "Mağdur çocuğun Adli Görüşme Odası'ndaki (AGO) beyanlarında gözetim altındayken dahi 'kan kustum' ifadesi nasıl açıklanabilir" diye sorarak, "Yetkililer, mağdur çocukları korumak yerine aile yılı diye propaganda yapmakla meşgul. Tam da bu yönüyle Saray'ın 'Aile Nüfus On Yılı' politikası, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk çocukları korumaktan aciz bir zihniyetin ürünüdür" değerlendirmesini yaptı.

"ÇOCUKLAR EĞİTİMDEN KOPMUŞ, İŞÇİ YAPILMIŞ"

Bankoğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Sokaklarda çocuklar uyuşturucu pençesinde can çekişirken, okullar boşalırken ve çocuklar onlarca kişinin istismarına uğrarken; bu iktidarın çıkıp da aile planlaması adı altında kadınlara cinsiyetçi dayatmalarda bulunması insanların aklıyla alay etmektir. Çocuklar eğitimden kopmuş, işçi yapılmış. Uyuşturucu başta olmak birçok suçtan adli sisteme girmiş. Fuhuş ve istismara maruz kalan binlerce çocuklar var. Hal böyleyken çocuk yapın diye aile yılı gerekçesiyle kadınlara cinsiyetçi dayatmalar yapılıyor. Aileler, iş cinayetinde ölsün, istismara uğrasın, eğitimsiz, geleceksiz ve yoksul yaşasın diye mi çocuk yapsınlar!"

Bu vahşetin sıradanlaşmasına, dosyanın kapalı kapılar ardında unutulmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu vahşete alışmayacağız! Hukuki süreci çocuğun üstün yararı ilkesini gözeterek en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz. 23'ü tutuklu, 36 sanığın yargılandığı bu davanın 6 Temmuz 2026 saat 09: 40'ta görülecek duruşmasında, adalet yerini bulana kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı koruyamayan bu iktidar düzenine karşı, güvenli bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz."