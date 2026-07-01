Amasra'da Kabotaj Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Amasra'da Kabotaj Bayramı Coşkusu

Amasra\'da Kabotaj Bayramı Coşkusu
01.07.2026 17:44
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Bartın'ın Amasra ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında çelenk sunma, denizde çelenk bırakma ve sergi etkinlikleri düzenlendi. Vali Arslan, bayramın Türk denizciliği için dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır'ın da yer aldığı katılımcılar Amasra Limanı'ndan gezi tekneleriyle denize açıldı, suya çelenk bırakıldı.

Römorkörler, yelkenliler ve çok sayıda teknenin de eşlik ettiği etkinlik sonrası Amasra Limanı'nda Osmanlı dönemine ait denizcilik temalı resim ile Boztepe Mahallesi'nde Karadeniz'in denizcilik kültürünü yansıtan el işçiliği maket gemi sergileri ziyaret edildi.

Bartın Valisi Arslan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Türk denizciliği açısından tarihi dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bartın'ın Karadeniz'e açılan önemli kentlerden biri olduğunu belirten Arslan, denize kıyısı bulunan ilin deniz ticareti, balıkçılık ve turizm açısından önemli potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Arslan, deniz ticaretinin bölgenin ekonomik kalkınmasında önemli rol üstlendiğini dile getirerek, denizcilik kültürünün geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA

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