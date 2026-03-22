Amasra'da Denizde Kadın Kurtarıldı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde denizde hareketsiz halde bulunan H.Ö. (57) isimli kadın, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Amasra Küçük Liman'da meydana geldi. Denizde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler, botla denize açıldı. Ekipler, deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan H.Ö.'yü tekneye alarak kıyıya çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen H.Ö., ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

