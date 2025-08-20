Amasra'da Kanalizasyon İsyanı - Son Dakika
Amasra'da Kanalizasyon İsyanı

20.08.2025 11:09
Amasra'da kanalizasyon atıkları denize akınca halk plajında kirlilik ve sağlık sorunları başgösterdi.

1) AMASRA'DA KANALİZASYON SUYUNUN DENİZE AKMASINA TEPKİ

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, kanalizasyon atığının denize akması tepkiye neden oldu. Amasra Sualtı Avcıları Spor Kulübü Başkanı Cem Yavuzyiğit, "Kanalizasyon denize akıyor ve bu akıntılar, batı rüzgarlarıyla küçük limandaki halk plajına kadar ulaşıyor. İnsanlar hasta oluyorö dedi. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise "Geçtiğimiz aylarda oluşan fırtınalarda denizin altına döşenen boruların kırıldığını düşünüyoruz. Bu konuda tespit çalışması yapmak için denizin uygun olduğu bir zamanını bekliyoruz" diye konuştu.

Tarihi ve turistik ilçe Amasra'da, 2018 yılında Amasra kanalizasyon arıtma ve derin deşarj projesi tamamlanarak hizmete girdi. Denizin 2 kilometre açığına kadar döşenen kanalizasyon boruları, geçen aylarda yaşanan fırtınada kırıldı. Boruların kırılmasıyla Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait kanalizasyon atıklarının denize dökülmeye başladığı öne sürüldü. Derivasyon tüneliyle denize dökülen atıklar, Karaevler mevkisinde kötü koku ve kirliliğe neden oldu. Bölgede atıklardan dolayı denizin renginin de değiştiği görüldü.

'ÇEVREYE ÇOK ZARARI VAR'

Amasra Sualtı Avcıları Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda dalgıç olan Cem Yavuzyiğit, kirliliğe tepki gösterdi. Kanalizasyon atığının bulunduğu alanlarda sürekli dalış yaptıklarını söyleyen Yavuzyiğit, "Atığın bırakıldığı alan Amasra'ya 400-500 metre mesafede ve şu anda aşırı kötü koku var. Buraya akan su muhtemelen lağım suyu, buraya derin deşarj projesiyle sistem yaptılar. 'Borularla pis suyu 2 kilometre açığa bağladık' dediler ama ben su altı videolarını da çektim. Aslında buraya dalarak hayatımızı da riske attık. Çünkü su çok pis, hiçbir şekilde boruların bağlantısı yok. Bu şekilde denize akıyor ve bu akıntılar batı rüzgarlarıyla küçük limandaki halk plajına kadar ulaşıyor. Bundan dolayı insanlar hasta oluyor. Bu lağım suyunun çevreye, balıklara ve tüm canlılara zararı var. Burası için CİMER'e de başvurumuzu yaptık. İnşallah en kısa zamanda bu sorun çözülür" dedi.

'DENİZİN ALTINDAKİ BORULARIN TESPİTİNİ YAPACAĞIZ'

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise "Amasra Kanalizasyon Arıtma ve Derin Deşarj Sistemi tamamlandıktan sonra denizle bağlantısı yapıldı. Karaevler mevkisindeki derivasyon tünelinden gelen bu alanda denize aktığı görünen su, Türkiye Taşkömürleri Kurumu'nun (TTK) işçilerin banyo ve tuvaletlerinin atık suyudur. Geçtiğimiz aylarda oluşan fırtınalarda denizin altına döşenen boruların kırıldığını düşünüyoruz. Bu konuda tespit çalışması yapmak için denizin uygun olduğu bir zamanını bekliyoruz. Şu anda deniz suyu ile ilgili 10 günde yapılan kontrollerde herhangi bir sorun olmadığını kesin ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Amasra'da bu sorunu çözmek için gereken adımları hızlı bir şekilde atacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

