Amasra'da Kurban Bayramı Yoğunluğu
Amasra'da Kurban Bayramı Yoğunluğu

Amasra\'da Kurban Bayramı Yoğunluğu
28.05.2026 13:43
Amasra, Kurban Bayramı'nda 5 günde 25 bin 308 araç girişine sahne oldu, tatilciler ilgi gösterdi.

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor. 9 günlük tatilin ilk 5 gününde ilçeye toplam 25 bin 308 araç girişi oldu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasra, Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi gördü. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken ilçeye 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde toplam 25 bin 308 araç giriş yaptı. Restoranlardaki deniz ağırlıklı mutfak kültürü ve özel salatası da ilgi çeken ilçeye Bartın Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre; cumartesi günü 6 bin 808, pazar günü 3 bin 727, pazartesi günü 4 bin 534, arife günü 4 bin 575, bayramın 1'inci günü 5 bin 664 araç girişi oldu. 6 bin 600 nüfusu bulunan ilçeyi 5 günde 100 bine yakın günübirlik tatilcinin de ziyaret ettiği öğrenildi.

AMASRA MÜZESİ'NE 3 BİN ZİYARETÇİ

Bayram boyunca ilçe merkezi girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, araçları Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese sahası, Büyük Liman sahası, okul bahçeleri ve Kaymakamlık önündeki otoparka yönlendirdi. Tatilciler, Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'nda yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu ilçede, güzel havayı fırsat bilen tatilciler, plajdaki kumsalda gezip fotoğraf çektirerek, denize girdi. Gezi tekneleriyle dolaşan tatilciler, Amasra Kalesi'ni ve Tavşan Adası'nı da izleme fırsatı buldu. Ayrıca ilçede 1982 yılında açılan ve içinde birçok arkeolojik ve etnografik eser olan Amasra Müzesi'ni de bayram tatilinde 3 bin kişi ziyaret etti.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Amasra, Turizm, Güncel, Yaşam, Son Dakika

