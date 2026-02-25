Amasra'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı - Son Dakika
Amasra'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Amasra\'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
25.02.2026 11:02
Amasra'da kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 2 metreye ulaştı, yetkililer uyardı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 2 metreye ulaştı. Polis ekipleri liman bölgesinde yaşayanları, belediye de anons yaparak ilçelileri uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Amasra'da, kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçede hava sıcaklığı 7 derece olarak ölçülürken, kuzeydoğu yönünden hızı saatte 50 kilometreyi bulan rüzgar da etkisini gösterdi. Denizde dalgalar oluştu, Amasra Küçük Liman'da restoranların beton duvarlarına çarpan dalgaların boyu 2 metreyi buldu.

TEKNELER KARADENİZ'E AÇILAMADI

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri de teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Karadeniz'de balıkçılık yapan tekneler fırtına nedeniyle denize açılmazken, limana demirledi. Polis ekipleri de Büyük Liman mevkisinde devriye gezip bölge halkına fırtınaya karşı uyarılarda bulundu. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de rüzgar etkili oldu.

Amasra Belediyesi ekipleri ise anons yaparak, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda ilçelileri uyardı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Denizcilik, Acil Durum, Güvenlik, Amasra, Güncel, Son Dakika

Amasra'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Amasra'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı - Son Dakika
