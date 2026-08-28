Amasra\'da Ölü Yunus Sahile Vurdu

BARTIN'ın Amasra ilçesinde kıyıya ölü yunus vurdu. Yunusu gören çocuklar, yanına giderek ona dokundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Göçkündemirci sahilinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıya vuran ölü yunusu fark etti. Yunusu gören çocuklar ise yanına giderek ona dokundu. Çocuklar, bir süre yunusun yanında kaldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı.