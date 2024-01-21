Amasra\'da yavru bozayı cep telefonuyla görüntülendi

BARTIN'ın Amasra ilçesi Aliobası köyüne inen yavru bozayı, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İlçeye bağlı Aliobası köyünde oturan bir kişi, bu sabah saatlerinde evinin önünde odunları taşırken ayı sesi duyunca dışarıya çıktı. Karşılaştığı yavru bozayıyı görüntüleyen kişi, "Yavrum dur orada ayıya bak? diyerek akrabalarını çağırdı. Yavru ayı bir süre görüntüyü çekene doğru koştuktan sonra, gözden kayboldu. (DHA)
Görüntü Döküm
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-Yavru ayıdan görüntü
Haber-Kamera: BARTIN,(DHA)
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