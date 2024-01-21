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Amasra'da yavru bozayı cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Amasra'da yavru bozayı cep telefonuyla görüntülendi

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Aliobası köyünde yaşayan bir kişi, evinin önünde odun taşırken yavru bozayı sesi duydu. Yavru bozayıyı cep telefonuyla görüntüleyen kişi, akrabalarını çağırdıktan sonra ayı gözden kayboldu.

21.01.2024 - 19:59,
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BARTIN'ın Amasra ilçesi Aliobası köyüne inen yavru bozayı, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Aliobası köyünde oturan bir kişi, bu sabah saatlerinde evinin önünde odunları taşırken ayı sesi duyunca dışarıya çıktı. Karşılaştığı yavru bozayıyı görüntüleyen kişi, "Yavrum dur orada ayıya bak? diyerek akrabalarını çağırdı. Yavru ayı bir süre görüntüyü çekene doğru koştuktan sonra, gözden kayboldu. (DHA)

Görüntü Döküm

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-Yavru ayıdan görüntü

Haber-Kamera: BARTIN,(DHA)

Amasra\'da yavru bozayı cep telefonuyla görüntülendi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Amasra'da yavru bozayı cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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