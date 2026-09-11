Amasra Kalesi surlarındaki ağaçlar 2 kez temizliğe rağmen yeniden zarar veriyor - Son Dakika
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Amasra Kalesi surlarındaki ağaçlar 2 kez temizliğe rağmen yeniden zarar veriyor

Amasra Kalesi surlarındaki ağaçlar 2 kez temizliğe rağmen yeniden zarar veriyor
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UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin surlarında, 2017 ve 2023'teki temizliğe rağmen yeniden büyüyen ağaçlar tarihi yapıya zarar veriyor. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, ağaçların yeniden temizlenmesi için girişimde bulunulduğunu söyledi.

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Amasra Kalesi'nin surlarında, daha önce 2 kez temizlik yapılmasına rağmen yeniden büyüyen ağaçlar, tarihi yapıya zarar vermeye devam ediyor.

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden günümüze ulaşan, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nde yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki surların bazı bölümleri Karadeniz'in dalgalarının neden olduğu aşınmanın yanı sıra bitki ve ağaçların oluşturduğu tahribatla da karşı karşıya bulunuyor. Surların üzerine ve taşların arasına yerleşen sarmaşık, yabani ot, incir ve defne ağaçlarının kökleri, duvarlardaki kale taşlarını yerinden oynatıyor. Bazı taşlar ise köklerin etkisiyle düşme tehlikesi oluşturuyor. Özellikle Kaleiçi ve Boztepe mahallelerindeki surlarda büyüyen ağaçlar, duvarların bazı bölümlerini kapladı. 2017 ve 2023 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediye tarafından devasa boyutlara ulaşan ağaçların kimyasal yöntemlerle köklerine özel ilaç enjekte edildi. Ancak çalışmaya rağmen kale taşlarının içindeki topraklardan dolayı yeniden filizlenen ağaçlar büyümeye devam etti.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, ağaçların yeniden büyümesiyle tarihi surların zarar gördüğünü belirterek, "Kale surlarının yabani ağaçlar tarafından zarar gördüğünü biliyoruz. 2017 ve 2023 yıllarında bakanlığımız tarafından temizlik çalışması yapılmıştı. Ancak son yıllarda ağaçlar yeniden büyümeye başlayarak kaleye zarar vermeye başladı. Ağaçların yeniden temizlenmesi konusunda girişimlerde bulunuldu" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Amasra Kalesi surlarındaki ağaçlar 2 kez temizliğe rağmen yeniden zarar veriyor - Son Dakika

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