Amasra kazasında yaşamını yitiren 3 aylık bebeğin cenazesine tutuklu baba da katıldı - Son Dakika
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Amasra kazasında yaşamını yitiren 3 aylık bebeğin cenazesine tutuklu baba da katıldı

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Amasra kazasında yaşamını yitiren 3 aylık bebeğin cenazesine tutuklu baba da katıldı
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Amasra'da 16 Eylül'de otomobilin devrildiği kazada ağır yaralanan 3 aylık bebek, dün 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından Karabük'te toprağa verildi. Cenazeye cezaevinde tutuklu bulunan babası jandarma nezaretinde katıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 16 Eylül'de otomobilin devrildiği kazada ağır yaralanan ve dün yaşamını yitiren bebeğin cenazesi Karabük'te toprağa verildi.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan 3 aylık Umay Melek Kocakurt'un cenazesi, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Elif Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından bebeğin cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

Bu arada, bebeğin cezaevinde tutuklu bulunan babası cenazeye jandarma nezaretinde katıldı.

16 Eylül'de H.Ç.K. (73) idaresindeki 78 BL 951 plakalı otomobil, Amasra Tüneli çıkışında yol kenarındaki istinat duvarına çarpmış, devrilen aracın sürücüsü ve otomobildeki gelini Cansu Kocakurt (35) ile 3 aylık bebeği Umay Melek Kocakurt yaralanmıştı.

Sağlık görevlilerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cansu Kocakurt müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine sevk edilen yaralı bebek, dün 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesindeki Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Cansu Kocakurt'un cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verilmişti.

Kaynak: AA
3. SayfaJandarmaKarabükGüncelAmasraEylülBebekSon Dakika

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