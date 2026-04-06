Amasra'ya Kruvaziyer Ziyareti
Amasra'ya Kruvaziyer Ziyareti

06.04.2026 10:26
Soçi'den gelen kruvaziyer, Amasra'ya 93. seferini gerçekleştirerek 907 yolcu getirdi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın tarihi geçmişi ve doğasıyla ünlü turizm merkezi Amasra'ya 907 yolcu ve 446 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana ilçeye 93'üncü seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan ve liman çıkışında Rusça broşürler verilen turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı ise tur otobüsleriyle Bartın şehir merkezi ve Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya geçen yıl 40 sefer yapan ve 2022'den bu yana 78 bin 496 turisti ilçeye taşıyan geminin yarın sabah saatlerinde Soçi'ye hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
